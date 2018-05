Save The Children | “In Italia un minore su dieci vive in povertà”

L’appello di Save The Children : “In Italia più di un minore su dieci vive in povertà” : L’appello di Save the Children: “In Italia più di un minore su dieci vive in povertà” Il rapporto dell’associazione fotografa un paese dove gli under 18 non riescono ad emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie Continua a leggere L'articolo L’appello di Save the Children: “In Italia più di un minore su dieci vive in povertà” proviene da NewsGo.

L'appello di Save The Children : 'In Italia più di un minore su dieci vive in povertà' : L'Italia è un paese dove i minori non riescono ad emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie, dove non hanno opportunità educative, spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Save The Children - ecco i dieci luoghi da restituire ai bambini : In occasione del rilancio della campagna 'Illuminiamo il Futuro', Save the Children lancia oggi una petizione online per chiedere che tutti gli spazi abbandonati, spesso lasciati nel completo degrado, ...

La campagna di Save The Children 10 luoghi vietati ai minori da restituire ai bambini : ROMA - Dieci luoghi da restituire ai ragazzi. Dieci scuole, piazze, città, asili, palestre dimenticate, chiuse, cadenti, simbolo di un paese vietato ai minori, di un Italia che dimentica i più ...

La campagna di Save The Children : 10 luoghi vietati ai minori da restituire ai bambini : ROMA - Dieci luoghi da restituire ai ragazzi. Dieci scuole, piazze, città, asili, palestre dimenticate, chiuse, cadenti, simbolo di un paese vietato ai minori, di un Italia che dimentica i più giovani.

La campagna di Save The Children : 10 luoghi vietati ai minori da restituire ai bambini : In occasione della presentazione del rapporto sulla povertà educativa in Italia, l'associazione lancia la petizione per "illuminare il futuro": parchi, scuole,...

Allarme Save The Children 'In Italia un bambino su dieci vive in povertà assoluta' : ROMA - Una consistente fetta d'Italia è in gravissime difficoltà economiche, con un effetto domino sui minori che vivono in quelle famiglie. Un milione e trecentomila bambini e ragazzi infatti vivono ...

Infanzia : Save The children - troppi bimbi senza sport e libri : E, ancora, quasi la metà dei minori non legge libri, quasi 1 su 4 non naviga in internet e oltre 1 su 3 non fa sport. Sono alcuni dati sulla povertà educativa in Lombardia, fotografata dal nuovo ...

Povertà educativa - Save The Children : ‘Italia vietata ai minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di disagio delle famiglie’ : Un Paese vietato ai minori, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive in Povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, ...

Infanzia - Save The Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Save The Children - povero 1 bimbo su 10 : ... il 12,5% del totale, più di 1 su 10 vivono inpovertà assoluta, secondo il dato Istat riferito al 2016; oltrela metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e piùdel 40% non fa sport. Un ...

Save The Children - povero 1 bimbo su 10 : ... il 12,5% del totale, più di 1 su 10 vivono in povertà assoluta, secondo il dato Istat riferito al 2016; oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Un ...

Save The Children - povero 1 bimbo su 10 : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Per Save The Children l'Italia è un paese "vietato ai minori" visto che un milione e 300 mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, più di 1 su 10 vivono in povertà assoluta, ...

Maternità - pochi servizi e disoccupazione Save The Children : “Italia divisa in due Trento e Bolzano top - Campania in coda” : Non è un Paese per mamme. In Italia è sempre più difficile per le donne che lavorano bilanciare la professione con la gestione della famiglia. Al Sud lo è ancora di più. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children Le equilibriste. La Maternità in Italia, diffuso in vista della Festa della mamma. Lo studio contiene un focus con la classifica, elaborata dall’Istat per Save the Children, delle regioni italiane dove è più o meno facile avere ...