Sangue sulle strade | morta una 18enne e 4 feriti Uno schianto terribile | inutile ogni

Incidente choc. Sangue sulle strade - strage di giovani. Jessica - 24 anni - è morta sul colpo. Si spera per gli altri 4 ragazzi : Un’altra giovane vita spezzata. Un’altra vittima sulle strade italiane. Aveva 24 anni Jessica e tutta la vita davanti. Poi una distrazione, forse la velocità e le risate di una serata si sono trasformate in urla di di spera zione. È il drammatico bilancio di un Incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. L’ennesimo che vede coinvolti giovani. Succede a Pordenone nella tarda serata di ieri nel tratto urbano della strada statale 13 ...

Domenica di Sangue sulle strade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...