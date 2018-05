San Patrignano | Damiano | scappato dalla comunità Video Le Iene | Cizco e la famiglia

San Patrignano - Antonio Tinelli : "Bullismo a scuola. Il rispetto va insegnato" : Il professore che è rimasto immobile di fronte alle aggressioni dei suoi alunni è lo specchio di una mancanza che non riguarda solo il mondo della scuola, ma chiama in causa anche la politica: ci ...

120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...