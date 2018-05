Sampdoria Juventus Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria -Napoli domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45 : lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

Lazio-Roma 0-0 - brividi finali. Juventus- Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Juventus-Sampdoria - Allegri : “Buffon? Facile giudicare dall’esterno. Parlerò con Allegri…” : Juventus-Sampdoria, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara di domani contro la Sampdoria. Spazio anche ad alcune parole su Buffon. “Facile giudicare DALL’ESTERNO…” Su Buffon: “giudicare dall’esterno è sempre Facile, bisogna trovarsi nelle situazioni… Gigi per 20 anni fa è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo. Se per […] L'articolo ...