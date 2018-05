Samp-Napoli 0-2

Juve - settimo scudetto di fila Inutile la vittoria del Napoli in casa Samp : All'Olimpico, i bianconeri festeggiano il titolo di campioni d'Italia appena quattro giorni dopo averci vinto la Coppa Italia. Con la Roma già in Champions finisce 0-0. La squadra di Sarri passa a Genova ma è indietro di 5 punti a una giornata dal termine

Samp doria - Napoli 0-2 cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Sarri Reti: al 27' st Milik, al 35' st Albiol Ammonizioni: Milik, Hasmik, Ramirez, Linetty Recupero: 1 minuto nel primo tempo , 6 minuti nella ripresa cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA ...

DIRETTA/ Samp doria Napoli (risultato finale 0-2) info streaming video e tv : Milik e Albiol - sorriso Napoli : DIRETTA Sampdoria Napoli , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei hanno abbandonato il sogno scudetto, blucerchiati lontani dall'Europa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:31:00 GMT)

Samp doria - Napoli 0-01 cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Sarri Reti: Ammonizioni: Recupero: 1 minuto nel primo tempo cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 2' tempo 27' MILIK!!! VANTAGGIO Napoli ! 26' fuori Mertens, dentro Milik 24' ...

Sampdoria-Napoli sospesa : ecco il motivo - Ferrero in campo : Sampdoria-Napoli sospesa: ecco il motivo, Ferrero in campo – Si sta giocando la gara di campionato tra Sampdoria e Napoli, a 15 minuti dal termine Napoli in vantaggio con gol di Milik, gesto dell’attaccante (mano all’orecchio) che ha scatenato la reazione dei tifosi. Poi partita sospesa per alcuni cori dei tifosi dei padroni di casa contro il Napoli, in campo anche Ferrero che ha provato a calmare i supporter. Qualche momento ...