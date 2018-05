Salvini passa all' incasso

Governo - Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio. Un passante : “Ce la facciamo?” e lui : “Certo” : Soltanto uno scambio di battute con un passante, ma ancora silenzio sui temi del contratto di Governo e sul nome per la guida dell’eventuale esecutivo. Al termine dell’incontro con il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario Salvini ha lasciato la Camera dei deputati. “Ce la facciamo?”, gli ha chiesto un passante, al termine dell’incontro, durato circa due ore. “Certo”, ha replicato Salvini. E ...

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Salvini passa all'attacco : "Chiederò il preincarico" : Un governo di tipo 'istituzionale' non piace a Matteo Salvini . Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è ...

Salvini passa all'attacco : ?"Chiederò il preincarico" : Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia, "ma partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione che ha vinto le elezioni" politiche, e che ha vinto anche alle recenti regionali ...

Salvini su Berlusconi : "Passa la giornata a insultare gli italiani" : "Il dramma è che politicamente parlando gli altri passano il tempo a insultarsi. Mi spiace se lo fanno i Cinque Stelle, mi spiace se lo fa un alleato che fino a ieri mi chiede compattezza, coerenza e ...

La scalata di Salvini passa dal Friuli Venezia Giulia. “Basta Pd - via la Fornero” : «Il Pd ha abrogato l’articolo 18. I leghisti e i grillini promettono di farci andare in pensione prima: ma secondo te gli operai da che parte stanno?». Davanti ai cancelli della Fincantieri capisci meglio le parole di Thomas Casotto, segretario provinciale della Cgil. «Qui la Lega va forte», ammette Antonio che ha appena staccato dal turno mattutin...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Governo - l'accordo non passa dal Vinitaly : tra Salvini e Di Maio niente cin-cin : Questa è la cronaca di un incontro mancato . Altro che 'patto dell'Amarone' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , al massimo resta l'amaro in bocca per i cronisti e i curiosi che li seguono tra i padiglioni del ...

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

Salvini ha detto sì a Mattarella - ora la palla passa al Movimento 5 stelle : "L'unica soluzione che ovviamente non ci auguriamo, ma che non escludiamo, è quella delle elezioni". Lo spauracchio del ritorno alle urne torna ad agitarsi nel salone delle vetrate del Quirinale dove questa...

L'intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio passa dal Parlamento : "Io andrò dal presidente della Repubblica con i nostri dieci punti più importanti", dice Matteo Salvini a TeleLombardia. E tra i dieci punti c'è anche il superamento della legge Fornero, pietra miliare della campagna elettorale leghista, condivisa dal M5s: Salvini vorrebbe proporla subito, già nella discussione sul Def. Perché L'intesa politica con Luigi Di Maio ("Conoscenza recente ma quel che ha detto ha ...