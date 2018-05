Salvini e Di Maio | avanti a oltranza

Governo : Portas - con Di Maio-Salvini è prima monarchia : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “E Di Maio sarebbe il nuovo che avanza? ‘Ma mi faccia il piacere’, direbbe Totò. Qui non stiamo nemmeno alla prima Repubblica, stiamo alla prima monarchia”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas. L'articolo Governo: Portas, con Di Maio-Salvini è prima monarchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Di Maio-Salvini bocciati da Financial Times e Washington Post : " Politici populisti si prendono in mano un'economia europea di dimensioni significative, chiaro che questo riaccende preoccupazioni su quello che potrebbe essere il futuro della moneta unica ". ...

Governo - Salvini si gioca tutto : e se il premier fosse... Luigi Di Maio? Video : 4 Sta nascendo davvero il primo Governo della Terza Repubblica? Forse si, prematuro dirlo adesso, ma probabilmente avremo la certezza nelle prossime ore. Nel confronto del Pirellone tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono state trovate una serie di convergenze [Video], il clima è comunque sereno ed i presupposti per un accordo che per 60 e più giorni è sembrato impossibile ci sono tutti. Almeno una prima parte dei programmi... Il ...

