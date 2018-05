Salvini-Di Maio al tavolo per fare il governo | “Contratto quasi chiuso” 

Renato Brunetta - l'attacco contro Matteo Salvini : 'Fa il taxista di Di Maio' : 'La decisione vale un immediato salto potenziale in termini di punti. Diciamo che ci riporta tranquillamente sopra il 20 per cento, secondo me intorno al 25 '. Renato Brunetta quantifica la ...

Di Maio e Salvini alla stretta finale : "Stiamo scrivendo la storia" - premier terzo più vicino : "Ci sono buone possibilità diconvergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale chesi tratti di un nome terzo" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Salvini e Di Maio - avanti a oltranza : Anche oggi un nuovo decisivo vertice nel Pirellone tra le due delegazioni Lega e M5s. A metà mattina il leader del Carroccio esce da un'uscita secondaria, smentito un incontro ad Arcore -

Governo : Portas - con Di Maio-Salvini è prima monarchia : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “E Di Maio sarebbe il nuovo che avanza? ‘Ma mi faccia il piacere’, direbbe Totò. Qui non stiamo nemmeno alla prima Repubblica, stiamo alla prima monarchia”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas. L'articolo Governo: Portas, con Di Maio-Salvini è prima monarchia sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Premier e 'contratto' - vertice Salvini-Di Maio : Matteo Salvini e Luigi e Di Maio sono arrivati al Pirellone per continuare il tavolo tecnico sul l'accordo di 'programma per il governo del cambiamento'. Il segretario della Lega non ha rilasciato ...

Salvini-Di Maio - ultimo giro. Trattativa ripresa : Berlusconi: 'Partano pure, poi li faccio schiantare'; parole che arrivano dopo l'ultimo giorno di confronto tra Lega e Movimento 5 stelle per trovare un accordo e formare un esecutivo. Salvini e Di ...

M5S-Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

Governo Lega 5 stelle - a che punto è il "contratto" tra Salvini e Di Maio : Domenica di lavoro per Lega e 5 stelle che tornano a sedersi al tavolo dell'accordo e puntano a chiudere la trattativa sul programma di Governo. L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

M5S-Lega - trattativa a oltranza sul premier. Di Maio stoppa Salvini : Salvini deve rassicurare gli alleati storici: Giorgia Meloni, imbufalita per essere stata mandata allo sbaraglio da Di Maio, e Berlusconi che ora si gode l'agibilità politica riconquistata. A Milano, ...