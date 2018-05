Salute | successo per l’iniziativa “Pianeta Donna” | visitate oltre 140 mamme

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Grande affluenza ieri presso l’Ambulatorio della Solidarietà in Via Fratelli Cervi 3 a Lusciano nell’ambito del progetto Pianeta Donna: 140 le visite effettuate a giovanicon visita ed ecografie; fascia di età: 16 – 40 anni; 73 le donne che si sono sottoposte per la prima volta a esami di prevenzione; presentati i filmati sull’autopalpazione al seno e forniti consigli sulla prevenzione oncologica; raggiunto il 100% del gradimento sul“Una Rosa per la Vita”. Ad una donne donneè stata riscontrata una lesione sospetta; la donna è stata invitata a sottoporsi immediatamente a mammografia con intervento chirurgico da eseguire nei prossimi sette giorni.gratuita è stata realizzata dall’Associazione House Hospital onlus, dall’Osservatorio Regionale Oncologico in Campania, l’Associazione Underforthy Breast Women onlus, dalla Cooperativa Percorsi per ...