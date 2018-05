Salute | negli USA centinaia di piccoli “casi Stamina”

Salute : italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...

Salute mentale - più di 20 milioni di pazienti negli ultimi 40 anni. Ma mancano risorse : (Foto: Pixabay) Nel 2016, in Italia più di 800mila persone sono stati assistite per problemi psichiatrici nei Dipartimenti di Salute mentale (Dsm), di cui ben 310 mila persone hanno avuto accesso a questi servizi per la prima volta nella loro vita. Sono solo alcuni dati resi noti nel Rapporto sulla Salute mentale relativo all’anno 2016, appena divulgato dal Ministero della Salute. I dati (qui una sintesi) arrivano alla vigilia del ...

Su Sky Tg24 lo speciale “Veleni quotidiani”. I rischi per la Salute nascosti negli oggetti che indossiamo : Formaldeide, parabeni, ammine aromatiche. Sostanze poco note ai consumatori e potenzialmente dannose per la salute, che rischiano di essere compagne occulte dei più semplici gesti quotidiani o di abitudini sempre più in voga, come vestirsi o tatuarsi. Lo racconta lo speciale di Sky Tg24 HD “Veleni Quotidiani”, in onda lunedì 7 maggio 2018 alle 20.20 (e in replica alle 23,15 e alle 14.15 di martedì 8) sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 ...

Salute - tossicologi : allarme coralli tossici negli acquari e in spiaggia : La Società italiana di tossicologia lancia l’allarme coralli tossici negli acquari e, con l’arrivo dell’estate, anche in spiaggia: ha costituito un gruppo per lo studio e la prevenzione di effetti avversi delle tossine algali, e referente è la professoressa Aurelia Tubaro dell’Università di Trieste, dipartimento di Scienze della vita. Nei giorni scorso l’appassionato di pesci tropicali Chris Matthews, 27enne inglese ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di Salute dell’ex sex symbol che negli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...