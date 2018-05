Salone del Libro | Topolino diventa Dracula e paperizza Philppe Daverio e

RAI * Salone del LIBRO : ALBERTO MATANO RACCONTA 'INNOCENTI' - Ho imparato a non accusare mai a 'prima vista' - : Lì si doveva fare la domandina anche per un caffè, mentre fuori la vita scorre e il mondo va avanti senza di loro. Da questa esperienza ho imparato molte cose- ha concluso MATANO - soprattutto ho ...

Salone del Libro : oggi appuntamento con Piero Angela - Michele Serra e Laura Morante : Cosa c’è di più piacevole che trascorrere la domenica al Salone del Libro ? Scopritelo personalmente: un ricco menu di incontri, dibattiti e molto altro per soddisfare ogni tipo di gusto. Scorrendo il programma ecco gli appuntamenti da non perdere domenica 13 maggio. Cominciamo dalla Sala Gialla. Alle ore 12, incontro con Piero Angela : l’occasione per sentire dalla sua viva voce il racconto di una vita al servizio della divulgazione ...

Ianieri Edizioni al 31° Salone del Libro di Torino : Tra il 2007 e il 2014 mixa la sua passione per l'economia digitale a quella per la musica Techno, High Tech minimal ed Elettronica, alternando notti a tutto volume a serate silenziose, immersa tra le ...

M5s - Scanzi al Salone del Libro a Torino : “Ok se fanno due o tre cose e poi al voto. Coi diktat di Berlusconi rischiano di morire” : “Il Rosatellum è nato per mandare al governo Renzusconi, ma non ci sono riusciti”. Al Salone del Libro di Torino, Andrea Scanzi ha presentato questo pomeriggio il Libro “Renzusconi” edito da Paper First. A margine dell’incontro, il giornalista ha commentato i punti di convergenza tra la Lega e M5S: “La legge sul conflitto di interessi è fondamentale per Di Maio: se fanno due o tre cose veloci e poi si va a votare va bene, ma se diventa un ...