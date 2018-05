Sallusti | “Renzi ha annunciato querela perché ho raccontato a Peter Gomez di quando mi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018) “Venerdì Matteo Renzi hanei miei confronti”. Lo racconta il direttore de Il Giornale Alessandro, spiegando cosa è avvenuto nelle ore seguenti la messa in onda de La Confessione, la trasmissione condotta da. “Si è offesoho(non era la prima volta) un anedotto che lo riguarda, una telefonata di tre anni fa in cui mi fece una delle sue celebri sfuriate al cui culmine mi minacciò”. Il giornalista aveva detto al direttore del Fattoquotidiano.it durante il suo programma sul Nove che alla vigilia di Natale, l’allora presidente del Consiglio, scontento per una notizia pubblicata dal quotidiano milanese, aveva detto: “Vengo sotto casa e ti spacco le gambe, bastardo”.spiega: “Non ho le prove di quel che diconon sono uso registrare le telefonate con il ...