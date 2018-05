Russia | 30 fermi a corteo per internet

Russia : oltre 1607 fermi a proteste anti-Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia : oltre 1000 fermi a proteste anti-Putin

Russia : oltre 350 fermi a proteste anti-Putin

Russia - arrestato Alexey Navalny - alla guida delle manifestazioni anti Putin in tutto il Paese. Fermi in molte città : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. A Krasnoyarsk ci sono ...

Russia : al via proteste anti-Putin - fermi in molte città

Al via proteste anti-Putin - fermi in molte città della Russia : Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. ...