Rottamazione cartelle al rush finale | martedi' si chiude

Rottamazione cartelle - ultimi giorni per aderire : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, ricorda l’Agenzia delle Entrate in una nota, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. ...

Rottamazione cartelle esattoriali - ancora 5 giorni per aderire alla nuova edizione. Facendosi bene i conti : ancora pochi giorni per regolare i debiti con enti pubblici e parapubblici senza pagare sanzioni e interessi. Mercoledì 15 maggio è infatti il termine ultimo entro il quale il contribuente potrà fare domanda di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata, altrimenti detta Rottamazione bis, relativa alle cartelle esattoriali che vanno dal primo gennaio 2000 fino al 30 settembre 2017. L’adesione alla definizione agevolata ...

Rottamazione delle cartelle - c’è tempo fino al 15 maggio : come aderire al pagamento ridotto : Per aderire alla Rottamazione delle cartelle è necessario presentare domanda entro il 15 maggio 2018. La Definizione agevolata riguarda le cartelle risalenti al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 30 settembre del 2017. La richiesta si può compilare online, agli sportelli territoriali o tramite casella pec.Continua a leggere

Rottamazione bis delle cartelle esattoriali : adesioni entro il 15 maggio : entro il prossimo 15 maggio i contribuenti che hanno carichi affidati alla Agenzia-Entrate Riscossione potranno presentare l’istanza per l’adesione alla cosiddetta Rottamazione bis. Chi ha dunque i suddetti carichi dovrà affrettarsi per valutare o meno l’opportunità in termini di convenienza, ma anche soprattutto la possibilità di aderire alla definizione agevolata. Il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla ...

