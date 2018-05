Rosanna Lambertucci E la dieta per vivere 100 anni | i suoi segreti sull' alimetazione

ilsussidiario

: La dieta ideale di Rosanna Lambertucci, scelta per voi perché basata sulla dieta molecolare del dottor Rossi: via q… - Dcomedieta : La dieta ideale di Rosanna Lambertucci, scelta per voi perché basata sulla dieta molecolare del dottor Rossi: via q… -

(Di domenica 13 maggio 2018), torna in televisione quella che viene considerata la regina delle diete. Di recente ospite a Genova per "La tua arma per la sicurezza e l'ambiente" (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 04:06:00 GMT)