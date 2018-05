Roma | due ruote tutte da scoprire | il fascino si mette in moto

Roma : Coltivavano Marijuana in casa - due arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato una coppia di coniugi Romani, di 35 e 20 anni, incensurati. L’accusa di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo un prolungato servizio di osservazione svolto tra il territorio di Colonna e San Cesareo, i militari sono intervenuti in un’abitazione. E hanno appurato, nel sottotetto dell’abitazione, l’esistenza ...

A Trigoria tra presente e futuro : Roma-Lazio è un derby a due facce : Anche se, come ricordano Bergonzini e Scano su ' La Gazzetta dello Sport ', le due Primavere potrebbero incontrarsi in Europa se Roma e Lazio dovessero qualificarsi alla prossima Champions. E c'è ...

Roma - Lazio e Inter : che sprint. La Champions in due partite : Sette stagioni fa, quando iniziò l'incredibile ciclo vincente della Juve, all'Udinese per conquistare il preliminare di Champions bastarono appena 64 punti, mentre l'Inter dovette arrivare a 58 per ...

Forfait a Roma : rinunciano il canadese Raonic e due top 15 Wta : Non solo Roger e Serena. Continuano, purtroppo, i Forfait dei campioni dei circuiti Atp e Wta agli Internazionali Bnl d'Italia. Ad alzare bandiera bianca tra gli uomini sono stati il numero 24 del Mondo, il canadese Milos Raonic e il giovane Next Gen, numero 32 del ranking Atp, Andrej Rublev. Se a costringere al Forfait l'ex top 5 e finalista di Wimbledon 2016, è stato un problema al ginocchio, il russo ha subito una frattura da stress alla ...

Roma : controllo dei Carabinieri a Ostia. Due persone arrestate : Roma: un anno di reclusione per 38enne Romano Roma – Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia per la sicurezza e repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito di un servizio straordinario del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due persone in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Roma. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 38enne ...

“2 caffè - ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia : Una polemica vecchia come il mondo quella sui prezzi gonfiati dagli esercizi pubblici quando a chiedere di essere serviti, solitamente in qualche famosa città piena di monumenti e bellezze artistiche di sorta, sono dei turisti. Il conto lievita improvvisamente appena il cliente lascia intuire di non essere indigeno, spesso così tanto da scatenare reazioni feroci in rete da parte tanto dei Truffati quanto degli utenti che chiedono ...

Roma - 11 euro per due caffè al bar : Roma, 11 euro per due caffè al bar Brutta sorpresa per due donne in un bar della Capitale Continua a leggere L'articolo Roma, 11 euro per due caffè al bar proviene da NewsGo.

Due caffè in un bar in centro a Roma : il conto è di 11 euro e 12 centesimi : La disavventura di madre e figlia in un locale di Roma: «Che figura fa, Roma, con i turisti stranieri? Cinque euro per un caffè è un furto»

11 - 62 per due caffè in centro a Roma. "Che figura ci facciamo con i turisti?" : Più di undici euro per due caffè. È il salatissimo conto presentato ad Elena dal cassiere di un bar di Roma, in piazza S. Silvestro. E la ragazza, che era assieme alla madre, ha deciso di raccontare l'episodio al Corriere della Sera:"Una cosa così non mi era mai successa. Da fuori il bar non sembrava placcato d'oro. Sembrava un locale come tanti, di certo non di lusso. Quindi ci siamo sedute e dopo qualche minuto ...

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Le date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma : Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso. dopo il grande successo registrato con l'album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d'oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in ...

Al via le riprese del video del duetto di TiRomancino e Alessandra Amoroso con alcuni attori noti : Le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso sono state avviate. Federico Zampaglione continua a postare anticipazioni sul ritorno in musica del gruppo, che dovrebbe essere segnato dal brano a due voci in programma per il 18 maggio prossimo. Nell'ultima foto postata dall'artista, anche Marco Giallini. L'attore potrebbe quindi essere tra i protagonisti della clip che il gruppo ha voluto dedicare al duetto con il quale ...

A Roma vanno in fiamme due bus al mese : Roma, 8 mag. , askanews, Ormai a Roma c'è chi parla di 'autobus flambée'. Troppi, infatti, i casi di mezzi pubblici distrutti dalle fiamme negli ultimi anni, con rischi anche alla incolumità dei ...

Raid in bar a Roma - due arresti : ANSA, - Roma, 8 MAG - Due arresti sarebbero stati eseguiti per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma, attribuito ad esponenti della famiglia ...