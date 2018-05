Roma | contro la Juventus in palio lo scudetto e il terzo posto

Colpo Sassuolo contro l'Inter La Roma è già in Champions : Il Sassuolo ha battuto l'Inter 2-1 , 1-0, a San Siro nell'anticipo serale della 37/a e penultima giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo risultato, che pone la Roma a 4 punti di distanza ...

Scontro tra auto e bus a Roma : 3 feriti - 2 sono gravi : Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Tre passeggeri feriti e un'auto in fuga. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.15 a Roma, sul lungotevere dei Sangallo, all'altezza di via dei Bresciani, in cui è rimasto coinvolto un autobus della linea 46 dell'Atac. Secondo le prime ricostruzi

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini contro Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

Roma : scontro tra auto e scooter. Centauro in codice rosso : Roma: motociclista trasportato al San Camillo Roma – scontro tra una Fiat 500 e uno scooterone Honda Foresight questa mattina. Nell’incidente, avvenuto poco dopo le 9.30 in via Portuense, ad avere la peggio il Centauro. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo della Capitale. Per i rilievi, il Gruppo XI Marconi della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: scontro tra auto e scooter. ...

Roma : controllo dei Carabinieri a Ostia. Due persone arrestate : Roma: un anno di reclusione per 38enne Romano Roma – Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia per la sicurezza e repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito di un servizio straordinario del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due persone in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Roma. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 38enne ...

Roma - ecco la nuova maglia : esordirà già nel match contro la Juve (FOTO) : Roma, ecco LA nuova maglia- La Roma ha svelato in anteprima la nuova maglia in vista della prossima stagione. nuova maglia che farà il suo esordio già domenica sera nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Confermato la tradizione.maglia giallorossa con una fantasia che riprende “l’armatura” dei vecchi gladiatori. maglia, come noto, arricchita anche dal nuovo […] L'articolo Roma, ecco la nuova maglia: esordirà ...

MARIO BALOTELLI/ Sfida di calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)