Ritrovate scarpe in spiaggia con piedi mozzati dentro | svelato il mistero

(Di domenica 13 maggio 2018) La polizia canadese sta indagando dopo che un altro piede umano è stato trovato su unadella Columbia Britannica.È il quattordicesimo piede che è stato trovato in una delle spiagge meridionali della provincia canadese dal 2007, una tendenza macabra che preoccupa i locali e la polizia. I ritrovamenti dicon iIl piede coperto di stivali è stato scoperto in una pila di tronchi questa settimana da un uomo che camminava lungo unasull'isola di Gabriola, nello stretto della Georgia. Tutti isolitari sono stati trovati VIDEO conda ginnastica oda trekking. Molte sono le teorie su questi ritrovamenti, che vanno dal sanguinario frutto di un serial killer o del crimine organizzato ai disastri naturali come lo tsunami del 2011 al largo del Giappone o semplicemente sfortunati incidenti aerei o in barca. Ma l'ufficio del coroner ...