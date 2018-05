Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 37^

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tonfo casalingo per l'Inter (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:48:00 GMT)

Serie B - 41a giornata : Risultati e classifica. Il Frosinone vede la A : I ciociari battono di misura la Virtus Entella e sono vicinissimi al ritorno nella massima Serie dopo due anni. Il Parma supera il Bari 1-0 e conquista il terzo posto ai danni del Palermo , 0-0 contro ...

Calcio : serie B - Risultati del 41° turno : 17.09 Passo avanti del Frosinone a Chiavari. Parma vince col Bari e non demorde.Palermo fermato sul pari.Venezia crolla. AVELLINO-SPEZIA (venerdì) 1-0 BRESCIA-EMPOLI 0-2 CARPI-CITTADELLA 1-1 CREMONESE-VENEZIA 5-1 FOGGIA-SALERNITANA 1-0 PALERMO-CESENA 0-0 PARMA-BARI 1-0 PERUGIA-NOVARA 1-1 PESCARA-ASCOLI 0-1 PRO ...

Risultati Serie B - 41^ giornata : il Parma rimanda la festa promozione del Frosinone - verdetti in zona retrocessione [FOTO] : 1/16 Francesca Soli/LaPresse LaPresse ...

Risultati Serie B - 41^ giornata LIVE : che bagarre per la promozione : Risultati Serie B, 41^ giornata LIVE: che bagarre per la promozione – Dopo il successo di ieri dell’Avellino contro lo Spezia continua il programma della 41^ giornata. Il già promosso Empoli affronta il trasferta il Brescia, il big match metterà di fronte Parma e Bari, gara fondamentale per la promozione. Trasferta insidiosa per il Venezia contro la Cremonese, il Frosinone contro l’Entella, ultime chance di playoff contro il ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! (41^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata, la penultima della cadatteria.

Risultati Serie C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. I verdetti finali! (venerdì 11 maggio) : RISULTATI SERIE C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in SERIE B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte