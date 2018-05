Rifiuti | assessore Veneto | vicini a obiettivo 76% differenziata

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Venezia, 13 mag. (AdnKronos) – “Ilcontinua a mantenere il suo ruolo di leader nell’ambito della gestione deiurbani, e continua anche nel 2017 la crescita della raccolta: siamo ormaiall’del 76% sul totale.che ci eravamo posti nel Piano di gestioneper il 2020”. Così all’Adnkronos l’regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin fa il punto, più che positivo, sull’andamento del riciclo deiin.“Nel 2016 abbiamo conquistato il primo posto tra le regioni italiane, e stando ai primi dati di preconsuntivo 2017 – sottolinea Bottacin – credo che saremo in testa anche per quest’anno, visto che la tendenza della raccoltae quindi del riciclo è in crescita. Oggi inva in discarica solo il 4% del totale dei ...