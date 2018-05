cataniaoggi

: Rifiuti: assessore Veneto vicini a obiettivo 76% differenziata (2) - #Rifiuti: #assessore #Veneto #vicini - zazoomblog : Rifiuti: assessore Veneto vicini a obiettivo 76% differenziata (2) - #Rifiuti: #assessore #Veneto #vicini - DottMilone : A TUTTI GLI ATTIVISTI DI ITALIA. Vi incollo un’iniziativa finalizzata alla prevenzione dei rifiuti. Ad maiora. Giam… - andreadortenzio : RT @ManuelaPerrone: Giunta #Roma, nuovo valzer: #Raggi scarica Gennaro (assessore alle Partecipate), più poteri a Lemmetti (Bilancio). Siam… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Il sistema di gestione, così come è oggi strutturato, anticipa e realizza gli scenari dell'economia circolare, in cui la materia viene riutilizzata il più possibile. In questo senso non è negativo ...