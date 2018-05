Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l'autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori - sottolinea ancora - Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadin

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l’autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori – sottolinea ancora – Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadini che sono i protagonisti di questa tendenza in costante crescita della raccolta differenziata in Veneto”, ...