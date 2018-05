Renato Brunetta | l' attacco contro Matteo Salvini | ' Fa il taxista di Di Maio'

Renato Brunetta : "Per produrre vino mi sono indebitato - ma sono felice. Una passeggiata tra i filari - mi ripaga di tante amarezze" : "Mi sono indebitato fino ai capelli. Un atto di incoscienza, ma sono felice. Ho iniziato nel 2013, raggiungeremo il pareggio nel 2020". Renato Brunetta, sulle pagine del Corriere, parla in veste di viticoltore. Il deputato gestisce un'azienda famigliare nell'agro romano e quest'anno ha partecipato per la prima volta al Vinitaly. "Ho fatto il venditore ambulante per 10 anni con mio padre. Ho l'imprinting del venditore di strada", dice al ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Renato Brunetta : "Governo M5s-Lega? Sarò sempre contrario" : "Io un governo leghista-grillino non lo voto, non lo voterò mai. Sarò da solo, sarò con altri dieci o con altri cento; ma non lo voto. Non possiamo allearci con un movimento che tributa una standing-ovation al pm Di Matteo, che dà del mafioso al nostro leader, Silvio Berlusconi. Se qualcuno dentro Forza Italia se la sente, lo faccia. Io no". Lo dice Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della sera: ...

Forza Italia - il retroscena : Renato Brunetta fatto fuori e umiliato. Come festeggiano gli azzurri : ' Finalmente si è chiusa l' era Brunetta '. Dopo l'elezione di Mariastella Gelmini capogruppo alla Camera, in Forza Italia si festeggia la ' liberazione '. Gli azzurri, riporta il Tempo , l'hanno ...

Renato Brunetta - l'ora della rivolta : come lo hanno umiliato dentro Forza Italia : Al di là dei retroscena più o meno colorati, a uscire sconfitto dal weekend di fuoco di Forza Italia è Renato Brunetta . Il capogruppo azzurro alla Camera ha cercato di frenare l'asse tra Matteo ...

Nunzia De Girolamo : 'Niccolò Ghedini - Licia Ronzulli e Renato Brunetta devono essere cambiati' : ' Silvio Berlusconi non è spompato o stanco, purtroppo c'è un problema serio: la classe dirigente'. Un durissimo attacco di Nunzia De Girolamo , in diretta a Omnibus , su La7 , all'attuale classe ...

Vittorio Feltri : 'Renato Brunetta vuole querelarmi? La causa dai contorni comici di un perdente' : Di seguito, la chiusa dell'editoriale di Vittorio Feltri di domenica 18 marzo. Un commento sulle Br e Stalin, dove in chiusura trova spazio l'attualità politica. P.s.: apprendo dalle agenzie di stampa che Renato Brunetta intende querelarmi perché ho scritto su Libero che lui e il suo partito, Forza Italia, sono stati sconfitti alle elezioni del 4 ...

Vittorio Feltri : il gattino Renato Brunetta ignora di aver perso e se la prende con Matteo Salvini che l'ha battuto : Brunetta odia Libero , non ricambiato. Il rancore costa troppa fatica e noi siamo deboli. Però abbiamo ancora l'energia sufficiente per dirgli, perfino affettuosamente, che non capisce niente neanche ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Forza Italia - rivolta senza precedenti contro Renato Brunetta : soldi e candidati - le accuse contro il capogruppo : Gestione delle liste e dei fondi: sono i capi d'accusa contro Renato Brunetta rivolti dai neoeletti deputati di Forza Italia . Una rivolta senza precedenti che per ora Silvio Berlusconi ha sedato ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti, dice il Messaggero appeared first on Il Post.