Reddito di cittadinanza | Fornero | ecco la bozza del patto Lega-5S

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio/ Contratto M5s-Lega con Reddito cittadinanza : nome premier entro sera : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il Contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di Cittadinanza. entro sera il nome del premier al Colle(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:19:00 GMT)

Castelli - M5S - : accordo su tutti i punti - c'è Reddito cittadinanza : "Abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, quota 100 e categorie usuranti. Non ci sono punti su cui non ci sia accordo". Così la deputata del M5S, Laura Castelli, al termine del tavolo M5S-...

Il Nobel Yunus : "Reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità umana" : Premio Nobel per aver inventato la 'banca dei poveri' , cioè il sistema del microcredito moderno, , l'economista bengalese Muhammad Yunus boccia senza mezzi termini il reddito di cittadinanza. 'rende ...

Il premio Nobel Yunus : "Il Reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità umana" : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la 'banca dei poveri'. In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia tout court il caposaldo ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il programma flop tra flat tax - pensioni e Reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:01:00 GMT)200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo, il "veleno" che può spaccare M5s e Lega, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva, Alitalia e Mps?, di L. Torrisi

Flat tax - Reddito di cittadinanza - abolizione della Fornero valgono oltre 100 mld di euro : Tra i punti centrali del contratto di governo spiccano quelli che sono stati il piatto forte della campagna elettorale sia di Lega che del M5s. Ma resta da capire dove si troveranno le coperture -

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...

Governo Lega 5 stelle : "Ci saranno Reddito di cittadinanza e flat tax" : Gli italiani hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto e' fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini".. Di Maio aggiunge: "E' notizia di qualche giorno fa che sono aumentati...

Governo Di Maio-Salvini : ci sarà il Reddito di cittadinanza e la flat tax Video : La situazione Politica che sta vivendo il nostro Paese dal 4 marzo in poi è delicata e unica, mai uno stallo di Governo è stato così lungo. I leader politici Di Maio e Salvini, protagonisti delle ultime elezioni, stanno però proprio in queste ore chiudendo finalmente un accordo sul prossimo esecutivo. Governo che molto probabilmente vedra' sia la Lega che il Movimento 5 Stelle come parte attiva nelle prossime importanti decisioni del nostro ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok Reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Reddito di cittadinanza a tempo : due anni e poi stop all'assegno : Come mettere insieme misure costose come Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni? È il dilemma su cui dovranno trovare una quadra i tecnici di Lega e M5s, impegnati in questi giorni nella stesura del...

Sì alla flat tax - bocciato il Reddito di cittadinanza : "In Finlandia non ha funzionato" : La flat tax si può fare. A patto mettere in discussione il complesso sistema di detrazioni fiscali in vigore oggi. No invece al reddito di cittadinanza, che di recente

Reddito di cittadinanza a tempo : Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze su Reddito di cittadinanza , conflitto d'interessi, flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...". Luigi Di Maio si mostra positivo, arrivando a ...

Governo - Renzi : "Tocca a loro - ma cosa diranno a chi farà la fila per il Reddito di cittadinanza?" : Tre giorni per il Governo Lega-M5s. Matteo Salvini e Luigi Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo (in...