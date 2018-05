Reality choc | concorrente violentata durante le riprese

Blastingnews

(Di domenica 13 maggio 2018) Bufera sulla nuova stagione di Koh-Lanta,show francese, in onda sul canale TF1, caratterizzato da un format che ricorda un po' Survivor ed un po' l'Isola dei Famosi. Il programma ambientato alle Isole Figi, infatti, è stato annullato per un episodio gravissimo accadutole: una giovane, Candide Renard, 21 anni, famosa per essere la figlia di Hervé Renard, attuale ct del Marocco, è stata stuprata. Il programma, deve il suo nome ad un'isola thailandese, Koh Lanta appunto, affascinante isola delle Andamane, non lontano dalle più celebri isole di Phuket e di Phi Phi Island. Qui, infatti, venne girata la prima edizione - andata in onda nel 2001 -, mentre per le edizioni successive si sono scelte location diverse sparse per il mondo....