Reality choc : concorrente violentata durante le riprese : Bufera sulla nuova stagione di Koh-Lanta, Reality show francese, in onda sul canale TF1, caratterizzato da un format che ricorda un po' Survivor ed un po' l'Isola dei Famosi. Il programma ambientato alle Isole Figi, infatti, è stato annullato per un episodio gravissimo accaduto durante le riprese: una giovane concorrente, Candide Renard, 21 anni, famosa per essere la figlia di Hervé Renard, attuale ct del Marocco, è stata stuprata. Il programma, ...

“Olio bollente in faccia a quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il Reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

“Vomito e disgrazia”. Isola dei famosi - il post choc dell’ex naufrago : mentre il Reality è in diretta tv - sui social spuntano parole pesanti : Puntata de L’Isola dei famosi difficile quella andata in onda all’indomani della morte di Fabrizio Frizzi. “Lasciatemi fare un grande saluto a una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi”, ha detto Alessia Marcuzzi aprendo decima diretta del reality show di Canale 5. La conduttrice ha voluto ricordare il collega scomparso la notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma, ...

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La rivelazione di queste ultime ore getta una nuova terribile luce sul destino del Reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

“Un doloroso tumore…”. Choc all’Isola dei Famosi. Il concorrente lo confessa soltanto adesso e svela il motivo per cui ha scelto di partecipare al Reality : “Ho bisogno di soldi per le cure”. Una tragedia inaspettata e terribile : Nonostante le polemiche con Franco Terlizzi e la purtroppo breve permanenza all’Isola dei Famosi è entrato nel cuore di tutti. In molti già lo conoscevano per il suo ‘particolare’ modo di vedere la realtà un uomo dai poteri straordinari, in gradi di vedere che ci accompagna nel cammino in questa vita terrena. Craig Warwick sfortunatamente a causa di un problema di salute ha dovuto lasciare prima del dovuto l’Honduras, ma erano necessarie ...