Ram | la produzione dei futuri pick-up potrebbe avvenire anche in Brasile

“Abbandonano tutti”. GF - clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo nella storia del progRamma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

Amici 2018/ Ed.17 : Einar e IRama favoriti dalla produzione? Il pubblico si divide : Amici 2018, ed. 17: Einar Ortiz e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si spacca mentre Biondo continua ad essere quello più criticato da Heather Parisi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:48:00 GMT)

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del progRamma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto per evitare che il progRamma perda credibilità dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga - ingenua - in diretta si lascia sfuggire quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo : Lunedì 9 aprile è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nessuno se lo aspettava – qualcuno la dava per favorita – ma Alessia Mancini ha dovuto abbandonare il gioco. È questo che ha deciso il pubblico. E la ex letterina ha dovuto dire addio al sogno di gloria proprio a un passo dal traguardo. Vabbè, se ne farà una ragione. In fondo ora che lascia l’Honduras potrà riabbracciare la sua famiglia. A ogni modo, non è della Mancini (che ...

Shine - il film su Cielo/ TRama e cast : la produzione affidata a Jane Scott (25 marzo 2018) : Shine, il film in onda su Cielo oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, Lynn Redgrave, alla regia Scott Hicks. Ma ecco la Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:22:00 GMT)

The Terror - il dRamma artico fra tensione e grandiosa produzione : In una scena del primo episodio di The Terror la telecamera si alza a volo d’uccello fino a inquadrare due navi fattesi piccolissime, intrappolate in un tappeto di ghiaccio. Sono la Erebus e la Terror, le due navi della marina britannica che dal 1845 compiono una spedizione nel Mare artico alla ricerca del mitologico passaggio a NordOvest e scompaiono nel nulla senza lasciare traccia (i loro resti furono ritrovati fra il 2014 e il 2016). E ...

“No! Non potete farci questo”. Grey’s Anatomy - altri due addii eccellenti. L’annuncio della produzione fa infuriare i fan del medical dRama : chi va via (purtroppo) : altri due addii eccellenti per Grey’s Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni. Questa strada è stata già percorsa Lexie Grey e Mark Sloan, la prima morta nel finale della ottava stagione, l’altro nella premiere della nona. Poi era stata la volta Sandra Oh alla fine della decima stagione, da Patrick Dempsey (il dottor Stranamore) e dall’attrice che interpretava Cristina, tre dei membri più importanti del ...