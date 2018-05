Ragazzo di 22 anni sviene dopo aver bevuto tanto alcol alla festa a Villarey

Cesena - schianto sulla via Emilia : muore un Ragazzo di 22 anni : Il giovane è morto sul colpo mentre gli amici che erano insieme a lui sono riusciti a salvarsi e non versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Napoli - incidente in scooter a via Epomeo : morto un Ragazzo di 17 anni : incidente mortale in via Epomeo, dove è avvenuto uno scontro tra un centauro ed un automobilista a bordo di una Mini One. Nell'incidente, verificatosi intorno alle 19, ha perso la...

Bullismo : Csv Padova - un Ragazzo su 5 dagli 11 ai 13 anni dipendente da smartphone (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da segnalare inoltre che quasi 1 ragazzo su 3 (27%) riferisce di aver giocato al videopoker, aver fatto scommesse su internet e/o aver comprato gratta e vinci almeno una volta nella vita e 1 su 10 ha provato a fumare. Significativo inoltre che tra le caratteristiche socio

'Torno domani' - Ragazzo di 20 anni esce di casa e scompare : l'appello della famiglia su Fb : Un ragazzo di 20 anni è scomparso in Trentino nella notte tra giovedì e venerdì, il 3 e il 4 maggio. Il giovane si chiama Cristian Gennaio e, come riporta il quotidiano online 'Dolomiti', il suo ...

Brianza lecchese - perde il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail : muore Ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

Ponza - trovato morto il Ragazzo di 25 anni scomparso da due giorni : E' stato trovato morto a Punta Incenso il ragazzo che era misteriosamente scomparso a Ponza da un paio di giorni. Il giovabe aveva fatto perdere le proprie tracce giovedì sera e le ricerche in ...

Mistero a Ponza per la scomparsa di un Ragazzo di 25 anni : Mistero e apprensione a Ponza per le sorti di un ragazzo di 25 anni che ha fatto perdere le proprie tracce da giovedì sera. Il giovane è scomparso e le ricerche, finora, sono state vane. La mamma ha ...

Ragazzo di 22 anni trovato morto a Roma. Parla la fidanzata Emma : "Ci amavamo - non volevamo lasciarci più" : «Ci amavamo», dice. Emma G., raggiunta dal Corriere della Sera. La voce tremante di chi è ancora sotto choc. Da due giorni indagata per la morte del compagno Giuseppe De Vito Piscicelli, trovato morto lo scorso 1 maggio nel suo appartamento in zona Parioli, a Roma.La ragazza, 23 anni, che si frequentava con Piscitelli da circa un mese e mezzo, fatica a reagire:«Non volevamo lasciarci più. Eravamo e ci sentivamo ...

Nashville - sparatoria in centro commerciale/ Morto un Ragazzo di 22 anni - arrestato un suo coetaneo : Nashville, sparatoria in centro commerciale: Morto un ragazzo di 22 anni, arrestato un suo coetaneo. E' successo nello stato del Tennesse, negli Stati Uniti: paura fra la gente(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:31:00 GMT)

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del Ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Tragedia a Messina : un Ragazzo di 16 anni trovato morto in casa : Tragedia a Messina. Un ragazzo di 16 anni, Ferdinando Fiorino, è stato trovato dai genitori morto in casa. Come a Marsala, dove è morto un bimbo di appena due anni, anche a Messina la festa del Primo ...

Isola D’Elba - Ragazzo di 17 anni si schianta con la moto e muore. Era appena stato dalla fidanzata : Fabio Bardelloni, 17 anni, ha perso la vita mentre in sella alla sua motocicletta si dirigeva verso casa dopo essere stato dalla fidanzata.Continua a leggere

Travolto e ucciso da un ubriaco alla guida : muore un Ragazzo di 28 anni : Un ragazzo di 28 anni è stato Travolto e ucciso questa mattina all'alba da una Lancia Musa guidata da un 26enne a Torino, in corso della Regina. La vittima è Gabriel Turcan, 28enne romeno. Pare stesse attraversando...