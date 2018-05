R Calabria | non si presenta alcuna lista | salta di nuovo il voto per il Comune di San

SOS cinghiali in Calabria - Coldiretti : Gli agricoltori non possono abbandonare i campi : La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " annuncia Molinaro " farà una serie di ...

Musei - Calabria - FI - : "Turisti a Roma nonostante giunta Raggi" - : "#Romarinasce ma non grazie al sindaco #Raggi. Ad attirare il #turismo sono i monumenti più belli del mondo, peccato che a causa della giunta #M5S siano circondati da degrado, buche, sporcizia, disservizi. #Capitale vive della sua bellezza nonostante questa pessima amministrazione". Lo scrive su ...

Calabria - sindaco Amato rinuncia a indennità; Ruga : "È piccolo gesto ma non soluzione" - : Il sindaco del Comune di Amato, Saverio Ruga, ha deciso di rinunciare al cento per cento della propria indennità di carica a lui spettante per il 2018 e di conseguenza di utilizzare l'economia di spesa derivante da tale rinuncia in servizi sociali ed associazioni sportive e culturali. La decisione è stata assunta nella seduta del …

Lega - Salvini eletto in Calabria. La sovranista esclusa : “Non ci interessano le poltrone”. “Terroni? Non è più la lega di Bossi” : In Calabria la lega correva assieme al Movimento per la sovranità nazionale, i reduci della destra reggina che hanno governato la città e la Regione ai tempi dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. In riva allo Stretto, così, il Carroccio ha superato il 7% che ha consentito a Matteo Salvini di essere eletto senatore proprio con gli oltre 15mila voti raccolti nella provincia di Reggio. Voti che sarebbero dovuti servire a catapultare a ...

Calabria - Legambiente : “La potatura degli alberi non è idonea” : “A seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza di Catanzaro a causa di interventi di potatura ritenuti non idonei, abbiamo provveduto a presentare invito e diffida nei confronti dell’Amministrazione comunale del capoluogo a prendere, nell’interesse pubblico ed anche in via di autotutela, tutti gli opportuni provvedimenti per far cessare immediatamente l’effettuazione delle potature sugli alberi ...