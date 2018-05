Quelli che il calcio – Ventottesima e ultima puntata del 13 maggio 2018 – Con Mia Ceran e

Pensionati Liguria : sono 30mila Quelli che coltivano la terra e il mare : Memoria storica, antichi mestieri e una vita dedicata al mondo agricolo Ligure: i veri custodi di questo patrimonio sono i nostri Pensionati agricoli, che sono a livello regionale ben 31.765. Lo rende noto Coldiretti Liguria in occasione dell'Assemblea che ...

Tutti i terremoti sono di assestamento - anche Quelli forti e improvvisi : Il termine 'assestamento' in Sismologia è spesso usato in maniera impropria. Nasce per esorcizzare la paura delle scosse successive sempre presenti dopo un forte terremoto. 'Si tratta solo di scosse ...

Europa - pensioni - reddito : M5S-Lega - i punti in comune (e Quelli che dividono) : Salvini e Di Maio trattano sulla nascita di un nuovo esecutivo. Dal reddito di cittadinanza alla Legge Fornero, dalle pensioni al sostegno alle imprese e all’economia green, le distanze e le convergenze possibili

Toni Capuozzo - la verità sull'Islam : 'Perché Quelli dell'Isis sono i veri musulmani' : L'inviato Mediaset vuole raccontare tramite immagini e didascalie come è cambiato il mondo del terrorismo islamico negli ultimi quindici anni. La sua è un'opera da giornalista e non da studioso che ...

Jaspers - band di Quelli che il calcio : creatività lontano dai talent : ... che racconta della profondità e varietà di ogni essere umano in accordo o in dissonanza con gli altri che lo circondano, della scelta di essere intonati o stonati rispetto al resto del mondo. '...

I professionisti che trovano lavoro prima. E Quelli che impiegano più tempo : Si amplia per i giovani italiani il divario tra la laurea e il primo impiego, con un intervallo temporale medio di circa 10 mesi, più alto di quello di 5 anni fa. Secondo i dati di Almalaurea , nel ...

Ecco la sexy Virginia Robatto : la provocante ex arbitro di “Quelli che il Calcio” [FOTO] : Vi sarà capitato di vedere Virginia Robatto a ‘Quelli che il calcio‘ e di domandarvi chi fosse questa meravigliosa ragazza, che oltre ad essere bella, è anche una vera intenditrice di calcio. L’inviata del programma condotto da Luca e Paolo è davvero stupenda. Bionda e formosa, l’ex arbitro è anche molto seguita sui social dove ...

Quelli che il calcio – Puntata del 6 maggio 2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. : Su Rai 2, per le ultime tre domeniche, Quelli che il calcio cambia veste e si trasforma in Quelli che aspettano… il Giro d’Italia. Mia Ceran e la Luca e Paolo guideranno il pubblico dalle 13:50 alle 15:00 circa, in attesa della nuova tappa della 101° edizione della Corsa Rosa, che anche quest’anno si corre sul Secondo Canale. IL CAST Oltre allo spettacolo, lo spazio più importante sarà, come sempre, accordato al calcio e ...

Anticipazioni Quelli che aspettano … il Giro d’Italia : ospite Mara Maionchi : Cosa dicono le Anticipazioni di Quelli che aspettano … il Giro d’Italia? Quali saranno gli ospiti del programma condotto da Luca e Paolo insieme a Mia Ceran ed in onda dalle 13:45 alle 14:45 circa su Rai 2 domenica 6 maggio 2018? Come già anticipato, infatti, nelle prossime puntata Quelli che il calcio si trasformerà in Quelli che aspettano … il Giro d’Italia. La storica trasmissione lascerà spazio, dalle 15:00, al Giro ...

Diabete tipo 2 - alla ricerca dei pazienti “perduti” : grazie a RADAR - AMD rintraccia subito Quelli che non raggiungono i target di cura : Analizza le cartelle cliniche informatizzate del diabetologo, andando alla ricerca dei pazienti non “in regola” su alcuni specifici parametri, ossia emoglobina glicata superiore al 7%, Indice di Massa Corporeo oltre 27 kg/m2 (che esprime una condizione di sovrappeso o obesità) e pressione arteriosa sistolica di 140 mmg/Hg. Si chiama “RADAR” ed è la nuova app a disposizione dei soci dell’Associazione Medici Diabetologi per individuare e valutare ...

Quelli che il calcio - puntata 29 aprile : Simona Molinari tra gli ospiti - collegamenti con i campi di Serie A : ... nelle sale dal 1° maggio con il film "Arrivano i Prof", Diego Abatantuono , Francesca Brienza , Francesca Barra , Fabrizio Biasin , l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin , il campione del Mondo ...

Quelli che il calcio – Ventiseiesima puntata del 29/04/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Ventiseiesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La venticinquesima puntata ha totalizzato 1.271.000 spettatori e uno share del 8,32% in Quelli che ...

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 29 aprile : Simona Molinari e Lino Guanciale : Le Anticipazioni di Quelli che il calcio per la puntata di domenica 29 aprile 2018 annunciano come ospiti del programma pomeridiano di Luca e Paolo la cantante Simona Molinari e l’attore Lino Guanciale. Chi altri approderà nello studio della trasmissione di Rai 2? Quali vip, cioè, seguiranno le partite di calcio? Anticipazioni Quelli che il calcio ospiti 29 aprile: l’angolo musicale Domenica 29 aprile 2018 alle ore 13:45 circa, su ...

Iniesta ma non solo : Quelli che avrebbero meritato il Pallone d'Oro : Uno su tutti, Andrea Pirlo, ingegnere del calcio che possiamo mettere tranquillamente allo stesso livello di Iniesta: forse solo un giorno ci renderemo conto di quanto abbia cambiato questo sport. Ma ...