Quanto spendiamo per armi e militari

“Ecco quanto ci costa lasciarli sempre attaccati”. Caricabatterie continuamente collegati alla presa elettrica - se ne parla da anni : lo studio rivela (finalmente) Quanto spendiamo ogni anno : Quello del costo dei Caricabatterie attaccati H24 sulle prese di casa, è un dilemma che ci incuriosisce sin dall’avvento dei primi cellulari. Come funziona? Consumano tanta corrente anche senza telefono collegato? Di quale spesa giornaliera o annua parliamo? Ma partiamo con ordine, anzi con un punto di partenza: lasciare i Caricabatterie attaccati alle prese elettriche, senza però mettere in carica dispositivi come smartphone e tablet, ...

Samsung Pay e gli altri : Quanto spendiamo con i pagamenti digitali : Ultimo ad arrivare in Italia è il sistema di pagamenti via smartphone del colosso coreano. I consumatori digitali hanno transato oltre 46 miliardi di euro

Samsung Pay e gli altri : Quanto spendiamo con i pagamenti digitali : (Foto: Apple) Oltre 46 miliardi di euro: tanto abbiamo speso in Italia nel 2017 per lo shopping e il pagamenti di servizi, usando metodi digitali e tech. Dalle carte contactless allo smartphone. Non siamo il paese più all’avanguardia ma la buona notizia – a meno che non siate affezionati al contante – è che il trend è in crescita e nel 2020 il mercato complessivo dei pagamenti digitali potrebbe superare i 100 miliardi di euro. A ...