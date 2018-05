Quando il mondo cambia entrano in scena gli audaci

“È già morto”. Ma Quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il consulto dei medici. La storia che commuove il mondo : Questa storia ha dell’incredibile. dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai ...

L'ultima dei "terrapiattisti" : "Il mondo è come Pac Man. Quando si arriva ad un'estremità - si ricompare dall'altra" : Non solo il mondo è piatto, ma ha delle 'porte' come in Pac Man in cui si entra da una parte e si esce dall'altra. La bizzarra teoria è fra quelle presentate nelle West Midlands ad un raduno mondiale di 'terrapiattisti', il primo su suolo britannico. Oltre 200 persone, riferisce il Telegraph, hanno ascoltato le teorie di nove speaker, fra cui uno che ha affermato che la 'gravità non esiste'.La teoria della 'Terra Pac Man', ...

Quando sapremo il nome del royal baby. È nato il 23 aprile alle 11.01 - è bellissimo e sano. Ora - però - tutto il mondo sta con il fiato sospeso per la stessa ragione : come si chiama il fratellino di George e Charlotte? La verità : Il 23 aprile 2018 è nato il terzo royal baby. Nel Regno Unito è stata subito festa grande, ovviamente. Anche perché questo royal baby si è fatto attendere un bel po’. Ora è nato: è un bel maschietto, pesa 3,8 chili ed è stato accolto con grande amore. Kate e William lo hanno poi presentato ai sudditi e Kate, che a poche ore dal parto è apparsa in forma smagliante e radiosa, ha fatto anche un omaggio a Lady Diana indossando un abito rosso. La ...

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - Quando il flusso della vita ha fatto sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - Quando il flusso della vita ha fatto sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - Quando il flusso della vita ha fatto sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - Quando il flusso della vita ha fatto sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - Quando avverrà la Fine del Mondo” : ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...

E' il peperoncino piu` piccante del mondo : attenzione Quando lo mangiate : Il peperoncino più piccante del mondo, a questo proposito, è il Carolina Reaper e negli USA si è reso protagonista di una sfortunatissima vicenda. - Insonnia, cosa succede al corpo quando non si ...

“È morto”. Poi accade l’incredibile. Il caso di Dylan - un angelo biondo di 2 anni - che ha sconvolto il mondo scientifico Quando i medici erano pronti a staccare la spina : Un angelo biondo che la vita aveva colpito duramente. Una malattia ai polmoni, pochissime speranze di farcela. Così Dylan, 2 anni appena, aveva iniziato il suo calvario fatto di terapie e medicine, di camici bianchi e di ospedali. Così fino a quando la malattia, l’istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans che aveva bussato alla sua porta nel giorno di Natale del 2015, non si è fatta più forte e Dylan è entrato in un sonno ...

Tiangong 1 - il mondo osserva col fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra : ecco dove e Quando cadrà : Ci siamo. Conto alla rovescia per il rientro nell'atmosfera della stazione spaziale cinese Tiangong 1. Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio,...

“Pelato e pacioccone”. Così siamo abituati a vedere William d’Inghilterra. Ma ricordate Quando faceva girare la testa a mezzo mondo? Le foto da ‘bello e impossibile’ - purtroppo - sono solo un vecchio ricordo : Il principe William, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un ...

Quando a Scurano in estate c'era il Mondo : Abbonati per leggere l'articolo integrale pubblicato sulla Gazzetta di Parma in edicola e accedere alle altre notizie esclusive del giornale di oggi