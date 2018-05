Pubblica amministrazione | mancano 2 | 5 milioni di dipendenti

Pubblica amministrazione - sbloccate 1890 assunzioni. Firmato il decreto : È stato Firmato dai ministri Marianna Madia e Pier Carlo Padoan il provvedimento che sblocca e mette a bando oltre 1890 assunzioni da oggi fino al 2020. Mercoledì 9 maggio si aprirà la trattativa per rinnovare il contratto dei dirigenti di Stato, dopo un blocco di 8 anni. 6700 le persone interessate. Quasi 1900 assunzioni con il decreto Il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni pubbliche, dall’Agenzia ...

Pd - Richetti : “M5s? E’ interesse di Casaleggio mettere mano sulla Pubblica amministrazione” : “M5s? C’è qualcuno attorno a Di Maio che non ha interessi pubblici ma privati e che vede nella pubblica amministrazione il più grande patrimonio informativo del Paese. Ed è accecato dall’idea di andare a gestirlo. Chi? La Casaleggio“. Sono le parole del senatore del Pd, Matteo Richetti, durante Faccia a Faccia, su La7. E aggiunge: “Dei 5 Stelle apprezzo la capacità di coinvolgimento anche con strumenti innovativi, ...

Pubblica amministrazione : via al decreto per 1.890 assunzioni : La Pubblica Amministrazione assume. E' stato infatti firmato dai ministri della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, e dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni, dall'Agenzia delle dogane al ministero dell'Interno, passando per l'Inail. In tutto ...

A Grottammare un convegno nazionale sul mercato elettronico e la Pubblica Amministrazione : In questa prospettiva, si inserisce il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto MePA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip, che ...

Pubblica amministrazione - firmato il decreto per 1.890 assunzioni : E' stato firmato dai ministri della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni, dall'Agenzia delle dogane al ministero dell'Interno, passando per l'Inail.

Pubblica amministrazione - NoiPA : arretrati a Maggio “Difesa e Sicurezza” : In data 4 Maggio 2018 sul portale NoiPA, cioè quello dei pagamenti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, così come per il comparto scuola e formazione è stato Pubblicato un avviso importante riguardante gli altri comparti: Sicurezza e Difesa. Il comunicato stampa è relativo agli accordi sindacali e ai provvedimenti di concertazione specificatamente per i […] L'articolo Pubblica Amministrazione, NoiPA: arretrati a Maggio ...

DPO e Pubblica amministrazione - chiarimenti dal Garante della Privacy : Manca meno di un mese dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo (GDPR) in materia di Privacy, ma restano ancora molti dubbi sulla nuova figura del DPO, dei suoi compiti e delle sue responsabilità. Con l’aiuto dell’avvocato Stefano Comellini cerchiamo di fare chiarezza. È possibile assegnare al DPO ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679? Sì, ma a condizione che tali ...

Pubblica amministrazione - 40mila posti a bando in Campania : scatta il piano di De Luca : 'Prendo le distanze da De Luca per noi il punto chiave è rimettere in marcia l'economia del Sud. Sarebbe troppo comodo fare posti nel settore pubblico', aveva replicato Claudio De Vincenti, ministro ...

Il software della Pubblica amministrazione diventa open source : cosa cambierà : Oggi la pubblica amministrazione italiana spende centinaia di milioni di euro per l'esecuzione di progetti legati al mondo del software. L'AgiD, ad esempio, ha censito 621 milioni di euro di spesa ...

Il software della Pubblica amministrazione diventa open source : cosa cambierà : Da oggi la pubblica amministrazione è un po' più aperta. Sono state pubblicate le “Linee Guida sull’Acquisizione e Riuso del software”, frutto della collaborazione tra il Team Digitale e AgID. Il Codice per l’amministrazione Digitale (Cad) prevede già che le amministrazioni rilascino tutto il codice di loro proprietà sotto una licenza libera, mettendolo gratuitamente a disposizione di ...

Pubblica amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su energia e ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

Concorsi : 650 assunzioni nella Pubblica Amministrazione : ... Il Mef assume 400 funzionari Sono stati Pubblicati qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale tre bandi per l'assunzione di funzionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri tre bandi ...

Roma. “L’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione” : Roma. “L’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione”. Se ne parla in un convegno organizzato dall’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO per fare il punto sulle applicazioni pratiche del... L'articolo Roma. “L’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione” proviene da Roma Daily News.

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica : un’opportunità per le aziende e la Pubblica amministrazione : Centocinquanta milioni di euro già resi disponibili dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ai quali si sommano altri 35 milioni di euro all’anno nel periodo 2018 – 2020. È questo l’ammontare previsto per il Fondo Nazionale di Efficienza Energetica, istituito tramite decreto attuativo lo scorso 28 dicembre dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Il decreto, dopo il via libera da parte della Corte dei Conti, è stato ufficialmente ...