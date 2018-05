Psichiatria | Mattarella | ‘legge Basaglia’ sfida per inclusionee sostegno fragilità

calcioweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Il 13 maggio di quarant’anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa -nota come ‘legge Basaglia’- che modificò la concezione e i criteri dell’assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l’Italia in posizione d’avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d’orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio.“Quanto è stato compiuto nell’organizzazione sanitaria del Paese, e nei servizi territoriali, continua a rappresentare -prosegue il Capo dello Stato- un punto di riferimento nel confronto internazionale e quella legge segna ancora un punto di svolta. Non possono esistere luoghi o categorie entro i quali gli individui ...