Prosciutti Dop | quando l' eccellenza nasce in gabbia

Certificazione Prosciutti - non verificano la conformità del disciplinare di prodotti Dop : sospesa l’autorizzazione a due enti : Non verificavano il tipo genetico dei verri né la corretta esecuzione delle operazioni di classificazione delle carcasse dei maiali, destinati alla produzione dei prosciutti, salami e formaggi Dop. Adesso non potranno certificarne la qualità per 6 mesi. È il primo risultato dell’inchiesta aperta nei mesi scorsi dalla procura di Torino sulla non conformità di numerosi maiali al disciplinare del prosciutto di Parma e di San Daniele. In ...