Pronostico Fulham-Derby County | Championship Play Offs 14-5-2018 e Analisi

(Di domenica 13 maggio 2018)Semifinale di Ritorno,di, Lunedì 14 Maggio. Cottagers a caccia della finale di Wembley., lunedì 14 maggio. Nelle semifinali di ritorno deidi, scende in campo lunedì sera ilche ospita il. I Rams arrivano a Craven Cottage dopo l’1-0 dell’andata a Pride Park dove, nonostante il dominio dei Cottagers sia nel possesso palla che nelle occasioni da rete, sono riusciti a strappare un risultato a sorpresa. Albastano due gol per accedere alla finale di Wembley, anche perché a Londra i ragazzi di Gary Rowett avranno addosso tutta la pressione. I vincitori affronteranno una tra Aston Villa o Middlesbrough, per accedere in Premier League. Come arrivano le due formazioni? L’ultima sconfitta casalinga delrisale allo scorso ...