Primark | apertura primo negozio nel Sud Italia | ecco dove

(Di domenica 13 maggio 2018) Secondo recenti indiscrezioni,famosa azienda irlandese specializzata nel settore dell'abbigliamento sarebbe prossima all'al posto del Carrefour di Marcianise. Del Carrefour in questione era gia' stata stabilita la chiusura qualche mese fa ed ora 130 posti di lavoro sono a rischio: si tentera' forse di reinserire queste persone proprio all'interno del nuovo. Ilal sudIl punto venditain questione non solo sarebbe ilin Campania, ma anche l'unico in tutto il Sud. Ilè molto conosciuto per la convenienza nei prezzi VIDEO di abbigliamento uomo, donna, bambini e ragazzi. La catena però, rivende anche prodotti legati alla bellezza femminile e alla cura della propria casa. Primak ha molteplici fedeli consumatori ed al momento insi possono trovare alcuni punti vendita a Brescia, Milano, Firenze e ...