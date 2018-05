Premier terzo più vicino che mai | 48 ore per il nome

Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su Premier terzo». Ma il nome ancora non c’è : Salvini e Di Maio hanno lasciato l’incontro che va avanti tra le rispettive delegazioni per definire il «contratto per il governo del cambiamento». Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi»...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Si cerca il nome del Premier terzo Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : "La discussione sul contratto sta andando molto bene, speriamo di chiudere. Manca il nome del premier. C'è un ottimo clima. Ovviamente si sta scrivendo la storia, ci vuole un pò di tempo. Per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa sui temi", ha detto Luigi Di Maio...

In corso il tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su un Premier terzo» : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il problema del Premier terzo. M5s - il brutto sospetto : 'Lui no - si venderebbe subito' : Caccia al premier terzo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedranno oggi a Milano, e forse ripeteranno il vertice anche domenica per trovare la quadra sul governo di M5s e Lega . In ballo, più che il ...

Governo : rebus Premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

Governo : rebus Premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Ieri era la soluzione, ma oggi inizia già a vacillare. Oltre a non avere un premier terzo nel cassetto -“di alto profilo, non un tecnico e con una chiara impronta politica” l’identikit tracciato- nel M5S crescono i dubbi sul nome da individuare per affidargli il mandato a formare il Governo. E anche se la garanzia potrebbe essere quella di un ruolo forte di Salvini e Di Maio in una sorta di ...