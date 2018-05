Premier | Conte amaro | il Chelsea è solo in Europa League

Mattarella a M5s e Lega : “Scelta Premier spetta al Colle”/ Meloni : “Dovevamo contestare la sua decisione” : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:50:00 GMT)

Governo M5S-Lega - resta il nodo del Premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...

Premier League - Conte batte Klopp e tiene accesa la speranza Champions : Per la cronaca, a segno Aubameyang , doppietta, , Lacazette, Kolasinac e Iwobi. In classifica l'Arsenal è sesto a 60 punti. Tags: Premier League , chelsea , Liverpool , Arsenal Tutte le notizie di ...

Premier League : lo Stoke stoppa il Liverpool - sorride il Chelsea di Conte : A secco Salah che non segna ad Anfield per la prima volta dal 26 dicembre. I Blues superano lo Swansea: decide Fabregas

Premier : Conte - bel colpo a Burnley E il Chelsea non molla la Champions : Successo fondamentale per il Chelsea nel 35° turno di Premier League. I campioni d'Inghilterra in carica alimentano le speranze di recuperare un posto in zona Champions e approfittano del pari del ...

Una Premier donna - anche nei contenuti : Le donne in politica sono troppo spesso trattate come delle mere retroguardie. Dopo anni di battaglie, la sensazione è che all'interno dei partiti prevalga ancora una logica che penalizza la presenza femminile e la riduca a una necessità per salvare l'apparenza. La presa di posizione delle circa 600 donne Dem, che hanno firmato l'appello promosso da Francesca Puglisi, e che accusano il vertice del partito di essere sempre ...

La conquista della pole position repubblicana e la contesa per la Premiership : Il risultato elettorale del 4 marzo scorso ha consegnato al Presidente Mattarella un'Italia divisa tra fedeltà politica e voti di protesta. Tutti i sogni degli italiani sembrano essersi arenati in un impasse politico che vede i principali leader impegnati in una contesa per la premiership. La via d'uscita appare irta, stretta ed avvolta nella nebbia in una notte senza luna. Insomma, le probabilità di una rapida formazione del governo sono ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3 : la Champions ora è un miraggio per Conte : Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3. Eriksen e Alli stendono Conte : Questa volta Kane non era in campo dall'inizio, ma la differenza a Stamford Bridge non si è fatta sentire poi più di tanto. Il Tottenham stende in rimonta il Chelsea di Conte per 3-1 e tiene il passo ...