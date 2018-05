Poste Italiane | arrivano le consegne anche di sera

E-commerce. Poste Italiane consegnerà anche sabato e domenica : Cambia tutto. Poste Italiane mette in campo 30 mila portalettere per la sfida dell’E-commerce. I postini consegneranno anche i pacchi,

Poste ITALIANE/ Salgono utile e ricavi. I progressi del Piano Deliver 2022 : POSTE ITALIANE ha presentato i risultati del primo trimestre del 2018, chiuso con un utile, pari a 485 milioni di euro, in crescita del 38%. Su anche i ricavi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:12:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Poste Italiane a +3 - 4% - Unicredit a +2 - 7% (10 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo ai dati degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:12:00 GMT)

Pioggia di acquisti su Poste Italiane : Protagonista la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,26%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Poste Italiane Numero Verde : contatti da telefono fisso e cellulare per pacchi e reclami : Poste Italiane mette a disposizione degli utenti più di un contatto per cercare di risolvere eventuali problemi o reclami che possono sorgere per i vari servizi, come quelli che riguardano la spedizione dei pacchi. In particolare, oltre a contatti telematici accessibili da internet, Poste Italiane ha attivato anche un Numero Verde utile per il telefono fisso e il cellulare, vediamo come fare per utilizzarlo. Poste Italiane contatti: Numero Verde ...

Assunzioni Poste Italiane : posizioni aperte in tutta Italia 05/18 Video : Eccoci con ulteriori notizie per coloro che sono alla ricerca di un'attivita' lavorativa [Video]. Si comunica, che le Poste Italiane assumono con un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi Giovani Laureati, da assegnare in tutte le localita' Italiane. Ma entriamo nel merito e scopriamo quali sono i titoli universitari e i requisiti richiesti dall'azienda, come inoltrare la propria candidatura, la data di ...

Poste Italiane in calo. Mediobanca alza prezzo obiettivo : Teleborsa, - Giornata in flessione per Poste Italiane, che a Piazza Affari mostra una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente. In vista della trimestrale, gli ...

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane : calcolo rendimento online e come capire quanto valgono - : ...infatti restituiscono il capitale versato quando si vuole e sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti che è una società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e ...

Poste Italiane - CdA delibera buy-back fino al 5% del capitale : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, c onvocata per il 29 maggio 2018 , una proposta di autorizzazione ...

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : le consegne fino alle ore 19.45 : POSTE ITALIANE, Arriva la rivoluzione cambia tutto: orari di consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio e anche nei giorni festivi. Le prove partono nell'hinterland milanese e a Genova.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:22:00 GMT)

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : orari consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio... : Dunque bisognerà abituarsi a tenere la porta aperta al postino anche nel tardo pomeriggio, addirittura fino alla prima serata. Secondo le innovazioni impostate da Poste Italiane relativamente alle consegne, esse potranno essere effettuate fino alle 19.45. Questo per venire incontro alle esigenze di molte persone che lavorano, e che dunque non potevano ricevere consegne, pacchi e raccomandate negli orari canonici ai quali le Poste ci avevano ...

Truffe Postepay/ Poste Italiane : ecco come proteggersi ed evitare errori fatali : Truffe Postepay, Poste italiane: ecco come proteggersi ed evitare errori fatali. Sicuramente sono tante le situazioni che possono indurci a cadere in errore anche abbastanza facilmente.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:44:00 GMT)