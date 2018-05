Porto San Giorgio Il Distretto Turistico del Fermano ha gettato le basi

Controlli nel catanzarese su veicoli per trasPorto alimenti - sanzioni : Catanzaro - Nel corso di servizi finalizzati anche alla tutela agroalimentare, la stazione carabinieri forestale di Taverna, ha effettuato numerosi Controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto e ...

Morta Lara Saint Paul - aveva 73 anni : importò la ginnastica aerobica in Italia e cantò a Sanremo con Armstrong : BOLOGNA - E' Morta questa mattina a 73 anni la cantante Lara Saint Paul. Malata da tempo, era ricoverata nell'hospice di Casalecchio di Reno , Bologna, . Ne dà notizia ala sorella, Loredana. Lara ...

Porto Sant'Elpidio - i ragazzi 'Parchi giochi più puliti e sicuri' : ...alla vita politica e amministrativa attraverso quest'organismo che ha funzioni propositive e consultive su temi che riguardano l'attività amministrativa e le esigenze dei giovani in merito a politica ...

TrasPorto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : L'Egitto, prosegue, rappresenta 'uno dei luoghi culturali e di vacanza più unici al mondo e siamo lieti di offrire ai nostri clienti di Milano e Bergamo l'opportunità di esplorare questa fantastica ...

TrasPorto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d’Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l’Italia e l’Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all’aeroporto internazionale di Milano Bergamo. Ad accogliere il velivolo la delegazione di Air Arabia guidata dall’amministratore ...

Rihanna su Vogue parla del fidanzato Hassan e del rapPorto con Drake : Rihanna intervista su Vogue: tutte le dichiarazioni della cantante Pochi mesi dopo il suo trentesimo compleanno, Rihanna ha rilasciato un’interessante intervista al mensile Vogue. Un’intervista nella quale la cantante ha parlato a 360 gradi della sua vita, dall’attuale fidanzato Hassan Jameel al nuovo rapporto con Drake, suo ex partner lavorativo. Senza dimenticare il corpo: quello […] L'articolo Rihanna su Vogue parla ...

Comitato provinciale di Forza Italia a Porto Sant'Elpidio : 'Stiamo intensificando la nostra presenza nel Fermano' : I cittadini stanno prendendo coscienza della crisi evidente ed irreversibile del Pd e del doppiogiochismo e dell'incapacità politica del Movimento 5 Stelle, finalmente venuti allo scoperto. Molti ...

Porto San Giorgio. "Ben venga Maggio" : spettacoli per piccoli e famiglie. "Rinomatti" in concerto in piazza Matteotti : Si chiama "Ben venga Maggio" l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo per festeggiare il primo maggio a Porto San Giorgio. Si parte alle 10.30, sul lungomare centro e in ...

Porto Sant'Elpidio - è qui la festa? Tutto pronto per il "Primo Maggio 5.0" - musica e divertimento fin dal 27 aprile con l'anteprima all'Ex ... : Oltre al classico appuntamento nel giorno della festa dei lavoratori, infatti, con 96 iniziative sparse da nord a sud con spettacoli ed eventi spalmati su Tutto l'arco della giornata, la grande ...

Wifi gratis sulla spiaggia - la Regione determina il budget. Vesprini : "Porto San Giorgio ammessa a finanziamento - dopo il lungomare pensiamo ... : ... sia locali sia dell'intero territorio marchigiano , eventi, spettacoli, feste, mostre, fiere, , promossi per il tramite del sistema di Destination Management della Regione. Il progetto di ciascun ...

Portonaccio - in Parlamento le 250mila multe sulla corsia preferenziale - la Lega : 'Sanzioni da cancellare' : Un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno, affinché valuti se sia il caso di annullare tutte le multe elevate dalle telecamere nella corsia preferenziale di via di Portonaccio, ...