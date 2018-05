Platinum Games al lavoro su un gioco d' azione che ' rivoluzionerà il genere' - Bayonetta 3

Con Bayonetta 3 Platinum Games vuole "creare qualcosa di assolutamente nuovo" : Sul finire dello scorso anno, Platinum Games ha annunciato Bayonetta 3 in esclusiva per Nintendo Switch e, qualche tempo fa, Hideki Kamiya ha spiegato il motivo per cui il gioco arriverà solamente sull'ibrida.Oggi si torna a puntare i riflettori su Bayonetta 3 grazie alle interessanti dichiarazioni rilasciate da Atsushi Inaba, riportate da Nintendo Everything, in occasione del Reboot Develop 2018.Stando a Inaba, Bayonetta 3 "rappresenterà un ...

The Wonderful 101 : Platinum Games vuole il gioco su Switch : The Wonderful 101 è una delle esclusive più interessanti e divertenti uscite per Wii U, ma a causa del sostanziale fallimento commerciale della console il titolo non ha raggiunto il numero sperato di utenti, riferisce Nintendolife.Ebbene Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di PlatinumGames hanno tutta l'intenzione di dare una svolta alla situazione e di lanciare il titolo su Switch. L'annuncio arriva in occasione di un talk presso il Reboot Develop ...

Cosa aspettarsi da Bayonetta 3 - parla Platinum Games : Bayonetta 2 è considerato da molti come il più grande gioco d'azione mai realizzato. Il secondo capitolo, già a suo tempo, prese la formula - già estremamente ben collaudata - del primo, rifinendo i dettagli, mettendo a punto il tutto e realizzando un vero e proprio capolavoro di ritmo e azione. Un'esperienza così importante che in molti si chiedono come sarà mai possibile che Bayonetta 3 possa migliorare. Eppure, Bayonetta 3 è in fase di ...

World of Demons è una sorta di successore spirituale di Okami appena svelato da Platinum Games? : È un action con tutti gli stilemi delle opere di Platinum Games, ha uno stile artistico e un focus su mitologia e folklore giapponesi che ricorda moltissimo Okami e sembra quasi un successore spirituale di questo amatissimo action. Però è anche un gioco mobile free-to-play realizzato in collaborazione con DeNA (partner di Nintendo nel debutto mobile della compagnia). World of Demons è il nuovo action di Platinum Games e il solo annuncio provoca ...