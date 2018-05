Pistola in pugno nella tabaccheria Un' altra rapina In pieno giorno

Pugno all'agente in tribunale per rubargli la Pistola : Ha aggredito un agente di polizia in tribunale e ha cercato di rubargli la pistola . Un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato e arrestato a Milano da alcuni agenti di polizia e della ...

