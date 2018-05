Peugeot 206 - I 20 anni dellEnfant Terrible FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 13 maggio 2018) sempre l'Enfant, come la definiva il claim pubblicitario, ma ha già 20. La206, degna erede della 205, usciva per la prima volta dalle linee produttive di Mulhouse, nellAlsazia del Sud, nel maggio del 1998. La vettura sarebbe arrivata negli showroom solo in autunno, ma già dalle prime immagini diffuse dalla Casa era chiaro che fosse destinata a un sicuro successo, poi confermato dagli oltre 8,3 milioni di esemplari realizzati.La rassegna. Del resto, le sue linee morbide e filanti piacquero fin da subito, segnando il nuovo corso stilistico della Casa del Leone. Al lancio, Quattroruote mise alla frusta non uno, ma ben tre esemplari di questa vettura, che la nostra redazione apprezzò per labitabilità e il rapporto qualità/prezzo, come raccontiamo nella nostra, in cui ripercorriamo la storia della 206, con le sue varianti di carrozzeria e i modelli destinati ...