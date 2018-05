Perugia . si attende l'arrivo di Nesta : ANSA , PERUGIA , 13 MAG Domani in casa Perugia potrebbeessere il giorno di Alessandro Nesta . Manca l'ufficialità, macon ogni probabilità sarà il campione del mondo 2006 asostituire Roberto Breda, esonerato dopo l'1-1 con il Novara cheper il Perugia ha significato matematica certezza di un postonei playoff promozione per la serie A. Una partita cui ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : cosa attendersi da Perugia Foggia? (30^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:21:00 GMT)