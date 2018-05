Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup

Rugby - Continental Shield 2018 : Enisei-Heidelberger 24-20. I russi vincono il trofeo Per il secondo anno consecutivo : Certo, l’obiettivo primario era già stato centrato da entrambe le formazioni (la promozione in Challenge Cup 2018-2019), ma un trofeo è pur sempre un trofeo, anche se si tratta del terzo torneo Continentale per club: i russi dell’Enisei si aggiudicano per il secondo anno consecutivo la Continental Shield di Rugby, battendo nella finale di Bilbao i tedeschi dell’Heidelberger al termine di una partita esplosa negli ultimi minuti, ...

Amici del Fatto - vi spiego Perché secondo me su Lega e M5s vi sbagliate : L’adorabile minaccia di Mattarella di andare a un governo di decantazione o a elezioni a luglio, sembra stia portando Luigi Di Maio e Matteo Salvini a mettersi d’accordo sul fare il governo insieme. Governo da molti e anche da questo blog già preventivato in tempi non sospetti. Si tratta in realtà di una buona notizia, e tra un attimo vi spiegherò perché la penso così. Prima però, vorrei per una volta lasciare l’aplomb che ...

Premier League : West Ham-United 0-0 - secondo posto assicurato Per i Red Devils : Niente reti nell’ultima partita della 37/a e penultima giornata di Premier League, che vedeva di fronte il West Ham e il Manchester United. Il punto a testa cambia nulla nella classifica dei londinesi, già salvi, e garantisce alla squadra di Josè Mourinho, comunque vada domenica prossima, il secondo posto in un campionato dominato però dai cugini del City. Lo United proverà a chiudere in bellezza la stagione nella finale di Fa Cup del 19 ...

Internet in famiglia : secondo KasPersky Lab c'e' preoccupazione ma poca cura Per la sicurezza online da parte degli utenti over 55 : ... infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell'azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e ...

ANNA TATANGELO MADRINA AL BATTESIMO DEL NIPOTE/ Voglia di un secondo figlio Per l'ex di Gigi D'Alessio? : ANNA TATANGELO MADRINA al BATTESIMO del NIPOTE Francesco a Sora, la cantante paparazzata in chiesa anche con il figlio Andrea ma senza Gigi D’Alessio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:13:00 GMT)

Il Campionato Italiano Cross Country in Gallura Per il secondo round : Si preannuncia una gara molto combattuta. Torna la terra sarda per il Campionato Italiano Cross Country 2018 ed esordiscono nella serie tricolore gli sterrati galluresi, già palcoscenici naturali ...

TCR Italy - Italia in trasferta al Paul Ricard Per il secondo appuntamento : Entrambe le corse da 25 minuti +1 giro, saranno in diretta in TV su SportItalia , DTT 60, SKY 225, e in streaming sul sito acisport.it/TCRItaly e sulla pagina Facebook della serie.

Boca Juniors campione d'Argentina Per il secondo anno di fila : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - Per il secondo anno di fila il Boca Juniors è campione d'Argentina. La certezza aritmetica del titolo arriva con una giornata d'anticipo: 2-2 contro il Gimnasia e +4 sul ...

Telegram è il nuovo terreno fertile Per le attività illecite secondo Check Point : Pare che Telegram sia diventato terreno fertile per attività illecite di diverso genere, dal lavoro illegale al traffico di documenti rubati. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti di Check Point Software Technologies, azienda israeliana specializzata in sicurezza informatica. L'articolo Telegram è il nuovo terreno fertile per le attività illecite secondo Check Point proviene da TuttoAndroid.

Università - Londra miglior città al mondo Per studiare secondo gli studenti : ROMA – Per la prima volta in assoluto, e’ Londra la ‘migliore citta’ universitaria al mondo’ secondo gli studenti. A dirlo e’ lo studio Qs Best Student Cities Ranking, pubblicato dalla societa’ di analisi del settore universitario QS Quacquarelli Symonds e arrivato alla quinta edizione. Per lo studio sono state analizzate 468 citta’ in totale […] L'articolo Università, Londra miglior città al mondo per studiare secondo gli studenti ...

La musica indie secondo Le Coliche : da Calcutta a Coez passando Per i Thegiornalai : ROMA – Giovani, talentuosi, di Roma Nord e web star. Stiamo parlando del duo Le Coliche, Fabrizio e Claudio. 16 mila follower su Instagram e più di 200 mila su Facebook, amatissimi dagli utenti del web per i loro divertentissimi video sempre attinenti a quello che ci circonda: dalla musica indie all’allergia al polline, dai […]

Elezioni anticipate - i due principali rischi Per l'economia italiana secondo Barclays : Da un punto di vista prettamente economico, due sono i principali rischi a cui l'Italia fa fronte, con un ritorno anticipato al voto. E' quanto scrivono gli analisti di Barclays, nella nota dal titolo ...

Velisti disPersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattera potrebbe essere andata verso Nord-Ovest” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Velisti disPersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattera potrebbe essere andata verso Nord-Est” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...