Per «Franciacorta in fiore» meraviglie e numeri record

Pasqua gourmet : alla scoPerta della Franciacorta con un soggiorno sul Lago d’Iseo : Una rotta insolita ma non per questo meno affascinante, anzi: è quella dello splendido territorio della Franciacorta, punteggiato da filari di vite a perdita d’occhio, col panorama mozzafiato del Lago d’Iseo, e incorniciato dalle bellissime città d’arte Brescia e Bergamo. Una terra da scoprire e amare, magari ad aprile, quando la primavera inizia a sbocciare e la natura offre un paesaggio idilliaco. Il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane ...