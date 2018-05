Per Coric manca solo l' annuncio Johansson è più vicino

Roma al lavoro Per il futuro : Monchi pronto a chiudere Per il talento Coric : Il ds Monchi avrebbe già messo a segno il primo acquisto: si tratta di Ante Coric , trequartista classe '97 della Dinamo Zagabria. Per portare il croato nella Capitale, Pallotta dovrà sborsare 7 ...

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso nel weekend in Italia Per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)