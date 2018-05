Pd | agli elettori di sinistra che hanno votato M5s

La sinistra veste Prada : cosa piace agli elettori : Che un elettore del centrosinistra preferisca andare a fare la spesa alla Coop piuttosto che all'Esselunga, o che un radical chic eviti i discount a prezzi di saldo, non ci vuole molto per immaginarlo. E nemmeno che un fedelissimo di Forza Italia prediliga la comodità online di Banca Mediolanum: è tra i migliori istituti di credito per i servizi che offre, e ha pure il Biscione nel simbolo. Certe scelte di consumo sono in qualche modo legate ...

Molise - Toma : 'Fiducia dagli elettori - centrodestra resti unito' : Anche se manca il dato ufficiale la vittoria del centrodestra alle Regionali del Molise è ormai certa. "Gli elettori ci hanno dato fiducia, il Molise ha dato un segnale alla coalizione di centrodestra:...

Sondaggi - 5 Stelle frenati dalle consultazioni. L'asse Lega-M5S non piace agli elettori : Un altro Sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, evidenzia che le consultazioni frenano lo slancio del Movimento 5 Stelle, che resta la prima forza politica ma vede ...

Governo - Gomez : “Berlusconi e Salvini? Non è la fine del centrodestra - quello sarà decretato dagli elettori” : “fine del centrodestra dopo le dichiarazioni di Salvini? No, secondo me quello sarà decretato dagli elettori”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e del FQ Millennium, Peter Gomez, commenta lo scontro tra il leader della Lega e Berlusconi. E spiega: “Continuo a pensare che Salvini giochi tutte le sue carte ben sapendo che, se non si fa un Governo e Lega e M5S non appoggiano o fanno partire un ...

Berlusconi : non spetta a Di Maio ma agli elettori dire che devo fare : Roma, 13 apr. , askanews, 'Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare i cinque milioni di cittadini ...

Consultazioni - Travaglio : “M5s con Forza Italia? Inaccettabile per elettori 5 Stelle”. Mieli : “Di Maio unico che ha parlato a braccio” : “I 5 Stelle sono stati crocifissi dai loro elettori per aver dato un voto tecnico-istituzionale in una equa spartizione delle presidenze delle Camere a una turbo-berlusconiana come la Casellati. Immaginate che gli capiterebbe in casa se dovessero guidare o appoggiare un governo in cui ci fossero altri ministri come la Casellati”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, esprime perplessità sulla ...

Gelmini a Sky TG24 : "No a un governo lontano dagli elettori" - : La capogruppo di Forza Italia alla Camera, ospite a "L'intervista" di Maria Latella, sulla formazione del nuovo governo dice: "Noi non abbiamo posto veti o preclusioni, difficile un esecutivo FI-PD"

Salvini a Berlusconi e Meloni : 'Insieme al Colle. Piuttosto che governicchi - la parola torni agli elettori' : 'La coalizione che ha vinto le elezioni è il centrodestra, chiederò Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni con Mattarella perchè ce lo hanno chiesto gli italianì ' . Così il leader ...

M5s - Travaglio : “Accordo con Lega e appoggio da Berlusconi? Elettori 5 Stelle non perdonerebbero mai” : “Accordo di governo tra M5s e Lega con appoggio esterno di Forza Italia? I 5 Stelle pagherebbero caro e salato. Credo che i loro Elettori non lo perdonerebbero mai e andrebbero a prendere per strada i parlamentari M5S, che rischierebbero anche l’incolumità fisica”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Altra cosa sarebbe se il M5S riuscisse a fare un accordo solo con ...

Parlamento - fumata nera alle Camere Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

