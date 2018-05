Paura nel Napoletano | uomo accoltella alla testa il fratello dopo una lite

Roma - un altro bus 63 si blocca nel punto esatto di quello esploso : Paura in via del Tritone : La maledizione del 63 . Ancora paura in via del Tritone , a Roma : stamattina un autobus si è fermato con le quattro frecce nello stesso identico punto dove martedì scorso un mezzo ha preso fuoco ...

Ebola - torna la Paura : 21 casi sospetti e 17 morti nella Repubblica democratica del Congo : (Foto: KATHY KATAYI / GETTY IMAGES) Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è in atto una nuova epidemia di Ebola. E se non si sarà in grado di intervenire rapidamente, l’emergenza potrebbe diventare internazionale. I morti accertati sono 17 su 21 casi sospetti. L’Oms ha diramato l’allerta non appena dal Ministero della salute della Rdc è stata data la conferma che 2 dei 5 campioni ...

Paura a Roma : autobus in fiamme nella Capitale [FOTO] : 1/38 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Terremoto nelle Marche - Paura alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto : Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'Ingv tra Marche e Abruzzo. Il sisma si è sentito chiaramente alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto. Il Terremoto, di magnitudo 3.2 a profondità di ...

Autobus in fiamme esplode. È Paura nel centro di Roma : Un Autobus dell'Atac che ha preso fuoco è esploso nel pieno centro di Roma, in via del Tritone, dove sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo di trasporto.Non ci sarebbero feriti tra quanti si trovavano a bordo. Non appena l'autista si è accorto delle fiamme che si eranno sprigionate ha fatto scendere quanti stava trasportando. Poco dopo un'esplosione che ha fatto ...

Fantocci anti-Salvini con la svastica nel Napoletano. Il leader leghista : 'Non ho Paura' : Un attacco diretto al leader della Lega Matteo Salvini nel Napoletano, a Quarto, dove due Fantocci con una maglia verde sono stati trovati appesi a testa in giù. Sui pupazzi la scritta 'Noi con ...

Fittipaldi - incidente nella 6 Ore Spa : Paura per il nipote dell'ex stella della Formula 1 : Il mondo del MotorSport scosso dalla vicenda: Felipe Mass a su Instagram ha testimoniato la sua vicinanza al giovane connazionale. Estamos aqui rezando por vc maninho. Deus vai te iluminar e jaja ...

Paura agli Uffizi di Firenze : crolla rivestimento di travertino - turista ferita nel bagno : La donna, di nazionalità romena, è rimasta colpita a un piede. Il direttore Eike Schmidt: "Dall'esame del materiale caduto è emerso che i lavori fatti 20 anni fa furono scadenti". La Cgil: "Accertare eventuali responsabilità".Continua a leggere

Sciame sismico nell'Appennino centrale - Paura ma nessun danno : Roma, 4 mag. , askanews, E' proseguito per tutta la notte lo Sciame sismico tra Emilia Romagna, Toscana e Marche sull'Appennino centrale, dopo la scossa di magnitudo 3.6 di ieri sera alle 20.46, 6 km ...

Terremoto - Paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Paura nel Napoletano. Uccide la madre e si barrica in casa. Trattativa con i carabinieri : È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il...

Paura nella notte - incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere